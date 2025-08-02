JUSTÍCIA
Demanen expropiar els terrenys de la residència d’Almacelles, encara privats
La propietària majoritària de la zona on és el geriàtric i el Parc d’Europa, a la qual el TSJC ha donat la raó. L’ajuntament admet que caldrà fer-ho després de quinze anys de litigi
Carme Huguet, propietària de tota l’àrea on hi ha la residència per a la tercera edat d’Almacelles i de gran part de l’extensió del Parc d’Europa, exigeix al consistori l’expropiació dels terrenys on estan construïts. L’actuació en aquest equipament i la gran zona verda és un dels principals temes que expliquen la crisi municipal que viu el consistori, juntament amb la gestió de la llar d’infants, en què dijous es va formalitzar la segona ruptura de l’equip de govern en menys de tres mesos amb la sortida dels dos edils del PSC, de manera que van quedar en minoria Junts i ERC, amb 6 dels 13 regidors.
La polèmica es remunta a fa més de 15 anys, amb Josep Ibarz com a alcalde (ara apartat de la política municipal pel Suprem per fer contractes a dit), quan la Justícia en primera instància va donar la raó a la desena de veïns, entre ells Huguet, als quals s’havien reparcel·lat més de 20 hectàrees a través d’un pla d’ocupació. El consistori els reclamava 500.000 euros en despeses de reparcel·lació.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit ara a favor dels veïns i, de fet, Huguet reclama al consistori l’expropiació dels seus terrenys “ja que l’obra està feta i no he rebut cap compensació. De fet, vaig mantenir reunions amb l’exalcalde Joan Bosch (que va cessar en el càrrec a principis del mes de juny passat en la primera crisi municipal), i espero una taxació”, va indicar.
Per la seua part, l’actual alcaldessa de Junts, Vanesa Olivart, està al cas del contenciós que s’arrossega amb els propietaris dels terrenys des de fa anys i va remarcar que “tinc constància de la problemàtica amb la propietària majoritària que ha reclamat recentment l’expropiació o que se li comprin els terrenys. Aquesta és una qüestió que s’haurà d’afrontar”, va indicar.
La gestió de la residència d’ancians també ha comportat problemes, igual com la direcció de la llar d’infants i la falta d’efectius a la Policia Local (vegeu el desglossament). Els dos edils socialistes que van abandonar aquest dijous el govern van criticar “falta de lleialtat de Junts, que ha preferit mantenir ERC com a responsable d’Urbanisme”, segons el seu portaveu, Òscar Garcia.
L’alcaldessa va indicar que a partir del setembre s’intentarà arribar a pactes puntuals per garantir la governabilitat i si és possible arribar a acords amb altres forces per al bon funcionament del consistori en els pròxims dos anys.
La gestió del geriàtric, un detonant de la crisi municipal
A finals de l’any passat la gestió de la residència per a la tercera edat es va cobrar la dimissió de tres càrrecs: la directora tècnica, Sheila Gómez, el vicepresident, el republicà Xavier Martínez, llavors al govern municipal, i un dels tres vocals, Òscar Garcia, del PSC, que estava a l’oposició a l’ajuntament.
Aquesta situació va agreujar encara més la crisi de govern que va començar a finals del passat mes de setembre quan el llavors alcalde, Joan Bosch (Amunt Almacelles-Ara Pacte Local), va fer fora de l’equip de govern tripartit els dos edils d’Almacelles En Comú, i es va quedar en minoria amb ERC.D’altra banda, les obres de climatització de la guarderia també van provocar tensions al ple, i de fet Olivart va indicar ahir que es faran el 2026 ja que suposen una inversió de 100.000 euros. Així mateix, la falta de policies locals funcionaris impedeix patrullar de nit.