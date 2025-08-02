Junts de la Noguera tanca el curs polític a Boada amb Mònica Sales
Junts de la Noguera va celebrar el cap de setmana passat a Boada, Vilanova de Meià, una assemblea i un sopar d’estiu per tancar el curs polític. Hi van assistir militants, alcaldes i càrrecs del partit, amb la participació de la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales. El president comarcal, Marc Solanes, va destacar el bon moment del partit a la Noguera, on governa en 14 municipis i té presència al consell comarcal i la Diputació. Sales va reivindicar el paper de Junts com a alternativa al PSC i va denunciar l’enfocament centralista del govern d’Illa. La trobada va servir per reforçar projectes estratègics i amb la vista posada en les municipals del 2027.