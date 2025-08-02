El mercat de rebaixes de Balaguer treu al carrer unes vint parades
La Paeria atorga 7.000 euros a l’any a les tres entitats de comerç
Una vintena de comerços de la capital de la Noguera van participar ahir en la 31 edició del Mercat de Rebaixes que va organitzar l’Associació de Comerciants de Balaguer en un tram del passeig de l’Estació. Durant la jornada, establiments de roba, sabates, complements i productes de la llar van oferir descomptes als clients per liquidar els estocs de la temporada. Fonts de l’entitat van assegurar que el mercat va ser un “èxit” a nivell de vendes.
La d’ahir va ser una de les edicions amb més presència i varietat de comerciants, la qual cosa va tenir una bona resposta per part del públic que durant la jornada va omplir el passeig.
L’entitat organitza al llarg de l’any diferents mercats de temporada per retirar estocs amb uns preus més rebaixats. Així mateix, també s’organitzen campanyes comercials per fomentar el comerç de proximitat i de barri, amb actuacions en directe, sorteig de productes i vals de descompte, entre altres iniciatives.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va destacar la importància d’aquests mercats i iniciatives que promouen el comerç.
Precisament, la Paeria ha aprovat el pla estratègic de subvencions i atorga a les tres entitats comercials 7.000 euros perquè puguin organitzar activitats de promoció, mercats i iniciatives per dinamitzar el comerç.