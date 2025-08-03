Instal·laran una nova coberta per protegir l’hospital de cartró
L’ajuntament de la Torre de Capdella construirà una nova coberta per protegir l’emblemàtic hospital de cartró de Capdella, un edifici històric construït el 1912 per als treballadors de la central hidroelèctrica i que porta més de 40 anys en desús –va arribar a ser utilitzat com a magatzem pels veïns de la zona.
Actualment, només l’àrea de cirurgia compta amb una coberta provisional, mentre que l’ala de cures i les parets orientades al sud pateixen un desgast accelerat a causa de l’exposició directa al sol i de les inclemències meteorològiques.
Aquesta nova coberta, de forma quadrada i superposada, protegirà les dos àrees de l’hospital i crearà un espai a la zona sud que controlarà la incidència de la llum solar directa, frenant així la degradació de l’edifici. Així, l’acció, vital per preservar aquest Bé Cultural d’Interès Local declarat el 2019, s’ha adjudicat per uns 140.000 euros.
Paral·lelament, un equip multidisciplinari de conservadors, en col·laboració amb el Museu Molí Paperer de Capellades i els tallers de restauració del Mnactec de Terrassa, continua amb estudis i proves per restaurar fidelment els materials originals, com les estructures de fusta i cartró, molt afectats per l’exposició ambiental.