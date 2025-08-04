25 anys de l’inici del curs de cant a l’estiu a Castellserà
Deu alumnes participen en la 23 edició. Aquest 2025 s’han pogut oferir les dos modalitats: cant i tècnica coral
Castellserà va celebrar la setmana passada la 23 edició del seu tradicional curs internacional de cant d’estiu, en el qual van participar deu alumnes, xifra notablement inferior a la que era habitual. En aquesta ocasió, es va recuperar el curs de tècnic vocal, que l’any passat no es va fer per falta d’inscrits, de manera que els alumnes es van distribuir entre la modalitat de cant i la de tècnica vocal. Els participants procedien de diferents punts de Catalunya i de l’Estat espanyol, a més d’Anglaterra.
En la presentació del concert final, el professor Bruno Henriques va destacar que “celebrem la 23 edició, però també els 25 anys des que vam iniciar aquest curs perquè va estar parat els dos anys de la pandèmia de la covid”. Henriques va afirmar que “és un orgull poder venir cada estiu” i va agrair la “bona acollida”, en especial de dos veïnes, l’Antonieta i la Marisa.
Les classes es van portar a terme entre els edificis de La Panera, La Garueta i el consistori. Totes eren individuals, excepte la de consciència corporal. El curs va acabar dissabte passat amb el concert final en el qual l’alumnat va fer una demostració dels coneixements que ha adquirit durant aquesta intensa setmana de cant.
Dedicació i disciplina
Aquest any, el curs, organitzat entre l’ajuntament i l’Agrupació Coral Flors d’Urgell, va comptar amb un alumne més que l’anterior encara que menys que en passades edicions. Precisament, Henriques va explicar que el descens d’inscrits “és una tendència general en els cursos de cant” i el va atribuir a les xarxes socials: “Els joves volen triomfar ràpid, sense esforç i gratis.” El professor va defensar la importància dels cursos professionals perquè “suposen dedicació i disciplina”.