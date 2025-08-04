El cicle ‘La Pedra Parla’, consolidat als seus 10 anys
Èxit de la reestrena de la ‘Salve’ de Miquel López amb 10 veus i trompeta. Més de 500 persones assisteixen als tres concerts
Més de 500 persones van omplir els tres concerts del desè cicle La Pedra Parla, que es va celebrar dissabte i diumenge al monestir de Vallbona de les Monges. Des de l’organització van destacar la fidelitat dels espectadors, molts dels quals van adquirir el bo per als tres recitals. La Pedra Parla va acabar ahir al migdia amb la reestrena de la Salve de Miquel López (1669-1727) per part del Cor Cererols, una composició per a deu veus i una trompeta barroca que no s’havia interpretat des del segle XVIII. Aquest instrument va sonar per primera vegada entre les parets de l’església del monestir. El programa, dirigit per Marc Díaz i amb el trompetista Sergi Marquillas, es va completar amb obres policorals de Cererols, Valls i Scarlatti.
Proposta innovadora
Al seu torn, el director artístic, Jordi Domènech, va destacar la proposta innovadora d’aquest any: “Hem escoltat fados al claustre, un oratori barroc desconegut a l’església i una obra que feia 350 anys que no s’interpretava.” Segons Domènech, aquesta és la línia que l’organització pretén continuar explorant, “i també començar a pensar en possibles ampliacions o noves activitats que enriqueixin l’experiència”.
El cicle va començar dissabte a la tarda al claustre amb un concert amb veu, guitarra i clarinet protagonitzat per Helena Ressurreiçao, Bernardo Rambeaud i Anna Lledó de cançó francesa, anglesa i portuguesa amb una selecció final de fados, mentre que a la nit l’església va acollir l’estrena a Espanya de l’oratori La conversió de Maria Magdalena (1701) de Giovanni Bononcini, interpretat pel conjunt barroc Polifemo Consort i veus sota la direcció del mateix Jordi Domènech.