VANDALISME
El Palau d'Anglesola denuncia el robatori de bronze d’una desena de làpides del cementiri
L’alcalde demana col·laboració ciutadana i anima els afectats a presentar denúncia
L’ajuntament del Palau d’Anglesola ha denunciat el robatori de diversos elements de bronze d’almenys una desena de làpides del cementiri municipal, ocorregut durant la nit de divendres passat. Els lladres van sostreure creus, figures d’àngels, coloms, retaules i altres ornaments de valor sentimental i econòmic.
L’alcalde, Francesc Balcells, va lamentar els fets i va subratllar que “no es tracta d’una simple barrabassada sinó d’un acte delictiu que ha consistit a arrancar elements de bronze que probablement tenen un cert valor en el mercat negre”.
Balcells va recordar que, a més de la denúncia presentada per l’ajuntament, és fonamental que cada família afectada interposi la seua denúncia individual davant dels Mossos d’Esquadra. “És important que cada propietari afectat denunciï, perquè si s’aconsegueix recuperar el material robat, es podran identificar els legítims propietaris”, va assenyalar el primer edil. Va recordar un cas similar que va tenir lloc fa sis anys al mateix cementiri, quan es van destrossar diverses tombes, i en el qual es va identificar els culpables.
L’ajuntament d’aquest municipi del Pla d’Urgell va fer el cap de setmana una crida a la ciutadania per recollir qualsevol tipus d’informació que pugui ser útil en la investigació. “La col·laboració ciutadana és essencial”, va reiterar Balcells. “Ja hem rebut aportacions de diversos veïns, tant a l’ajuntament com directament als Mossos, amb possibles pistes sobre els autors i el parador dels objectes robats”. L’alcalde va animar els veïns a posar-se en contacte amb el 112 si tenen informació de persones o vehicles sospitosos a la zona del cementiri divendres.