Els contractats en origen, amb allotjament
El Principat ho planteja per regular el flux migratori. Inicien contactes amb el Perú i l’Equador per posar en marxa aquest model
El Govern d’Andorra busca solucions per millorar la gestió del flux migratori del país, que està provocant problemes a l’altre costat de la frontera: poblacions lleidatanes com la Seu d’Urgell reben gran part de les persones que són expulsades del Principat o que en marxen a la recerca d’una solució habitacional, al no poder fer front a l’alt cost de l’habitatge. L’Executiu andorrà s’està fixant en el model espanyol de contractacions en origen per cobrir la falta de mà d’obra, que estructura aquesta modalitat a través del programa conegut com GECCO (gestió col·lectiva de contractacions en origen). Aquest model serveix per a contractacions temporals però també estables. Recull el compromís del treballador de tornar al seu país d’origen quan acabi el període contractual, però també estableix deures per part de l’empresariat, que van més enllà de la qüestió laboral, com per exemple assegurar un allotjament digne a aquests empleats, així com la cobertura sanitària des del seu primer dia al país.
De moment, Andorra ja ha sondejat administracions de Llatinoamèrica. Han iniciat contactes amb països com el Perú i l’Equador perquè els acords amb els estats d’origen dels treballadors són un element clau per posar en marxa aquesta iniciativa.
El flux migratori genera debat des de fa mesos perquè el Principat vol exercir més control per no continuar disparant el seu creixement poblacional. Davant aquest propòsit, els empresaris andorrans demanen flexibilitzar els requisits per la necessitat de mà d’obra, sobretot en sectors com l’hoteleria i restauració.