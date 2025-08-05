PROJECTE
En marxa el projecte més important per reutilitzar aigua de reg a Lleida
Els regants de Farrugats demanen una concessió en tres punts de l’Urgell i del riu Ondara per regar 530 hectàrees. Plantegen captar 2,5 Hm de cabals de retorn
“Les aigües contemplades en aquest aprofitament són considerades com a procedents de retorns de reg, per la qual cosa la nova concessió no generarà serveis sobre els usuaris precedents ni responsabilitat per la minva de cabals disponibles derivada d’una gestió més eficient de l’aigua”, explica l’anunci mitjançant el qual la Comissaria d’Aigües de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha tret a consulta pública el projecte més important de reaprofitament de cabals ja utilitzats que s’ha plantejat a Lleida.
La comunitat de regants de Farrugats-Anglesola, l’assemblea de la qual va acordar fa menys d’un any i mig per una clara majoria adherir-se al Canal Segarra-Garrigues, ha sol·licitat una concessió amb tres captacions, una al canal d’Urgell i dos al riu Ondara, per regar una superfcie de 534,8 hectàrees amb aigües que ja han estat prèviament utilitzades en el regadiu. Demanen un volum màxim anual de 2,57 hectòmetres cúbics.
La iniciativa, que estarà en fase de consulta pública durant 25 dies hàbils, fins al 9 de setembre, coincideix en el temps amb els primers passos administratius per emprendre la modernització del canal d’Urgell, l’estudi d’impacte de la qual va ser sotmès a informació pública divendres passat i que inclou entre els seus objectius reduir els retorns.
El plantejament dels regants contempla captar fins a 380 l/s en una presa del canal d’Urgell a Anglesola i fins a 130 l/s en cada una de les dos del riu Ondara, una al paratge de Gaso d’aquesta mateixa localitat i una altra al conegut com Perera o Subirà a Vilagrassa.