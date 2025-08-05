Més de 4.000 curts de 115 països al desè Festival Internacional de Cine
El Festival Internacional de Cine de Mequinensa (MIFF) tanca el termini d’inscripció de l’edició del 2025, que correspon al seu desè aniversari, amb una nova fita en la seua trajectòria: un total de 4.025 curtmetratges enviats des de 115 països diferents, consolidant el certamen com una de les convocatòries més destacades del panorama internacional de curtmetratges. El festival, que estrena oficialment la seua declaració d’Activitat d’Interès Turístic d’Aragó en l’edició d’enguany, s’aproxima al seu rècord històric de participació assolit el 2022, quan es van registrar 4.118 curts, i millora àmpliament les dades de l’any passat, que va comptabilitzar 3.151 treballs procedents de 131 països. Els que presenten un major nombre de treballs són Espanya amb 275, França amb 217, Turquia amb 127, Estats Units amb 125, Itàlia amb 123 i la Xina amb 123. A aquests se sumen propostes procedents de llocs tan diversos com Sri Lanka, Kirguizstan, Cambodja, Hong Kong o Austràlia, fet que reforça el caràcter global i plural del certamen. El festival, que s’integra dins de la Xarxa de Festivals i Mostres de Cine d’Aragó (ARAFILMFEST), aquest any consolida la seua identitat pròpia entorn del cine, l’aigua, el paisatge fluvial i el patrimoni.