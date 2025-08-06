Citen 1.600 modistes als Vestits de Paper de Mollerussa
Envien les bases per participar en la 61 edició del certamen. En què es repartiran un total de 13.000 euros en premis
El Museu de Vestits de Paper de Mollerussa manté les bases de l’any passat per participar en el 61 Concurs de Vestits de Paper, que se celebrarà el 13 de desembre. Seguint els passos d’anys anteriors, s’ha contactat amb prop de 1.600 modistes i acadèmies de disseny i confecció de l’Estat amb l’objectiu de fer-los arribar la documentació necessària per portar a terme la inscripció.
Les bases permeten utilitzar diferents tècniques per crear textures i aplicar cua, betum o altres productes per aconseguir-ho, sempre que s’especifiqui de manera clara en la descripció dels materials. Fa dos anys es van incloure canvis en la metodologia de puntuació amb la voluntat de potenciar el tall i la confecció a les peces presentades en les tres modalitats a concurs, i premiar també el disseny i l’originalitat en les categories de Fantasia i Època.
L’objectiu és, a més, que en la confecció es puguin utilitzar disciplines com l’origami o el quilling, entre d’altres. A més, s’incorpora una nova valoració destinada a destacar l’excel·lència al material i el tractament del paper, feta per un professional en la seua fabricació, que formarà part del jurat. Els vestits guanyadors de les tres categories, que passaran a formar part de la col·lecció del museu, seran premiats amb tretze mil euros repartits entre els participants guardonats. També es mantenen els premis especials com el Didal d’Or i l’Agulla d’Or.