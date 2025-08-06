FRONTERES
Els intercepten amb 34 quilos d’opiacis a la duana i diuen que és vitamina C
La Guàrdia Civil va arrestar dijous de la setmana passada a la duana de la Farga de Moles dos homes de nacionalitat russa com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública al trobar-los al vehicle 34 quilos d’opiacis.
La intervenció es va produir cap a les 14.15 hores, quan un vehicle, marca BMW, va accedir a la duana de la Farga de Moles des d’Andorra pel carril verd (res a declarar). Després de preguntar als ocupants del vehicle si tenien alguna cosa que declarar, van dir que no, malgrat que els agents van observar que mostraven cert nerviosisme, per la qual cosa van decidir inspeccionar el vehicle.
Positiu en el narcotest
Al maleter hi havia quatre caixes embolicades en plàstic, que els van infondre sospites davant la possibilitat que hi hagués alguna mercaderia il·lícita. Els dos individus van explicar que es tractava de vitamina C (també coneguda com àcid ascòrbic, un nutrient que actua com a antioxidant i és crucial per al creixement, desenvolupament i reparació de teixits). Els agents van decidir fer el narcotest, que va donar positiu en opiacis amb un total de 34 quilos. Davant d’això, van arrestar els dos homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.