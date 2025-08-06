SEGRE

Èxit del mercat de rebaixes al centre

Les parades van omplir els carrers del centre comercial. - MOLLERUSSA COMERCIAL

REDACCIÓ

Mollerussa va acollir dissabte passat una nova edició del Mercat de Rebaixes, que va omplir els carrers del centre d’ambient comercial i estival. Un total de quaranta parades van oferir descomptes en roba, calçat, complements i altres productes en espais com la plaça Manuel Bertrand, la plaça Major, el carrer Jacint Verdaguer i el carrer Vilaclosa.

Aquesta iniciativa, organitzada per Mollerussa Comercial, va atreure nombrosos visitants que van aprofitar els preus d’estiu en una jornada marcada pel bon temps i la participació dels comerços locals.

