Parada de bus a la zona del Codís
Facilitarà l’accés al transport públic als veïns d’aquesta urbanització amb 300 veïns i també a la zona industrial i de lleure. Parades d’Alsa per a la línia que uneix Lleida i Barcelona
Golmés tindrà una segona parada d’autobús, ubicada a la urbanització el Codís. Estarà davant de l’antiga N-II, a la sortida de Mollerussa, davant de la discoteca Big Ben. Segons va explicar l’alcalde del municipi, Jordi Calvís, aquesta iniciativa va sorgir arran d’un estudi de mobilitat encarregat pel consistori, que va detectar la necessitat de millorar l’oferta de transport públic en aquesta àrea, on resideixen uns 300 veïns, a més de comptar amb sectors industrials, com el polígon Golparc, i de lleure.
El projecte ha rebut el vistiplau de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), que ha instal·lat una marquesina al costat de la carretera en direcció a Barcelona. En el sentit cap a Lleida, per falta de espai, s’habilitarà una parada senyalitzada, tot i que sense marquesina. Els treballs per habilitar l’espai acabaran ben aviat i l’objectiu és que, a partir de l’octubre, la utilitzin els autocars de la companyia Alsa que cobreixen la ruta Barcelona-Lleida i que fan parades en aquest municipi del Pla d’Urgell, tal com va explicar el primer edil.
L’ajuntament de Golmés s’ha fet càrrec dels treballs d’aquesta instal·lació, incloent la senyalització i l’enllumenat de la nova parada. Calvís va subratllar que aquesta actuació forma part d’una aposta ferma pel transport públic en zones rurals, especialment en municipis petits com Golmés. En l’actualitat, els busos només fan una parada a la zona de la carretera Vella, al centre del municipi i en una zona ubicada davant de l’església de Sant Salvador.
La zona on s’ha instal·lat la marquesina també compta amb un nou element ornamental: es tracta d’unes lletres de gran format que indiquen l’inici del terme municipal de Golmés. Aquests senyals també formen part del paisatge de diferents municipis: al Pla d’Urgell n’hi ha també en pobles com Linyola, Bellvís, Fondarella o el Palau d’Anglesola.
En el cas de Golmés, les lletres s’han col·locat davant de la discoteca Big Ben.
Proximitat amb Mollerussa
La nova ubicació també beneficiarà veïns de Mollerussa, ja que és a prop de zones com l’avinguda de la Pau o el carrer Ferrer i Busquets, les més pròximes a Golmés, des d’on resultarà més accessible que l’actual, situada davant l’estació de trens, al final de l’avinguda Generalitat.
Parades per a una quinzena de busos
Una quinzena de busos faran parades a la zona del Codís. El primer ho farà a les 7.00 hores i l’últim a les 23.08, direcció a Lleida (tots dos només en laborables). En sentit a Barcelona, serà a les 6.34 h (laborables no lectius) i l’últim, a les 19.34 (laborables).
Un bus que uneix pobles de la comarca
També paren en aquest municipi altres línies de transport de viatgers com la de Lleida-Barbens, que passa per diferents pobles del Pla d’Urgell com Bell-lloc, Ivars d’Urgell, Vallverd, Fondarella o Vilanova de Bellpuig.