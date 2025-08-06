Recuperats els elements de bronze robats del cementiri del Palau d'Anglesola i identificats els presumptes autors
Els Mossos ja han detingut una dona i estan pendents de poder arrestar un home
Els objectes han estat localitzats en una deixalleria de Mollerussa
Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona, de 22 anys, com a presumpte autora del robatori de bronze d’una desena de làpides del cementiri del Palau d'Anglesola i tenen identificat l'altre presumpte lladre, un home que compta amb nombrosos antecedents.
Els fets es remunten al passat diumenge, quan l'ajuntament del Palau d’Anglesola va denunciar el robatori de diversos elements de bronze d’almenys una desena de làpides del cementiri municipal, ocorregut durant la nit de divendres passat, tal i com va publicar SEGRE.
Dilluns al matí agents de la comissaria de Mollerussa van iniciar una recerca per diferents punts de compra de metalls de la comarca. L’acció va ser positiva ja que van localitzar els elements en una deixalleria de Mollerussa que havien portat poques hores abans una parella. Es van recuperar diverses peces amb un pes total d’uns 80 kg.
Els venedors dels objectes serien dos persones, un home i una dona veïnes de la població, conegudes policialment per múltiples incidents i antecedents anteriors. Mentre s’iniciava la cerca dels presumptes autors des de l’oficina de denúncies de la comissaria, gràcies a la col·laboració ciutadana dels veïns del poble, els Mossos aconseguien contactar i rebre vuit denúncies per furt. La policia ha pogut determinar que el valor al mercat dels elements i la seva instal·lació rondaria els 4.300 euros.
Aquest dimarts al migdia els mossos van localitzar i detenir la dona, de 22 anys, com a presumpta autora d’un delicte de furt.
La investigació continua oberta per tal de detenir l’home, plenament identificat i amb nombrosos antecedents, i que hores d’ara no ha estat localitzat. La detinguda passarà aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.