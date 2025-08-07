Restablerta la circulació de trens entre Lleida i Calaf, però l’R14 segueix afectada
Hi ha un servei alternatiu per carretera entre la capital del Segrià i les Borges Blanques
La circulació de trens a les línies RL3, RL4 i R14 s’ha vist afectada per una incidència a les instal·lacions. Concretament, la circulació ha quedat interrompuda aquest matí entre les estacions Lleida-Pirineus i Calaf (RL4), entre Lleida-Pirineus i Mollerussa (RL3 i RL4) i entre Lleida-Pirineus i les Borges Blanques (R14). Renfe ha comunicat aquesta tarda el restabliment de la circulació a la RL4, però tècnics d'Adif segueixen treballant per resoldre la incidència que afecta l’R14. Hi ha un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i les Borges Blanques
A mig matí, Renfe ha informat d'una avaria a la catenària que impedia la sortida de trens de Lleida cap a Barcelona i que ha interromput la circulació de combois entre Lleida-Pirineus i Juneda. Posteriorment, s'ha ampliat l'afectació.
La línia R14 entre Lleida i les Borges Blanques té 3 trens afectats pel tall del servei de Rodalies entre la capital del Segrià i Juneda d’aquest dijous cap a les 11.54 hores, mentre que la línia RL4 entre Mollerussa i Lleida té 2 trens afectats.
En total, són 5 els trens i aproximadament 200 els viatgers afectats per la interrupció, a qui se’ls ha facilitat servei alternatiu per carretera, segons Renfe.