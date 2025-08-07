SUCCESSOS
Distraccions, somnolència i anar sense cinturó: les principals causes dels accidents mortals d'un juliol tràgic a Lleida
Un mes negre amb deu víctimes, vuit al pla i dos al Pirineu, la mateixa xifra que en tot el primer semestre de l’any
Distraccions, somnolència o anar sense el cinturó han estat la causa de la majoria d’accidents mortals de trànsit que hi va haver al juliol a Lleida, en un mes negre amb deu víctimes, vuit al pla i dos al Pirineu, la mateixa xifra que en tot el primer semestre de l’any. Per combatre-ho, Trànsit i Mossos han incrementat la vigilància i els controls.
Deu persones van perdre la vida en accidents de trànsit en un juliol negre a les comarques de Lleida, vuit de les quals al pla i unes altres dos al Pirineu. “Una xifra inassumible”, va assegurar ahir el cap de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d’Esquadra a Ponent, Damià Larriba, que va detallar que “d’aquestes vuit persones mortes, en quatre està directament provat que la somnolència, la distracció o la falta d’atenció va ser la causa de l’accident. A més, d’aquestes vuit persones, dos circulaven sense cinturó”. Sobre aquest augment sobtat dels accidents amb víctimes mortals –la mateixa xifra que en tot el primer semestre–, va dir que “no tenim cap dada concloent que ens faci establir una pauta de per què s’ha produït, és absolutament aleatori, com s’ha produït en altres mesos i en altres anys. El 2018 vam tenir nou morts a l’agost, el 2017, set morts al juliol”. “I no em remuntaré a l’any 2000 i següents, que és quan nosaltres ens vam desplegar, amb gairebé 100 persones mortes a l’any a les carreteres lleidatanes”, va afegir. Larriba també va posar en relleu que “totes les persones que han mort són del nostre entorn, és a dir, no tenim víctimes que estiguessin de passada”. Això implica que feien desplaçaments curts o anaven a treballar.
Per combatre aquest augment de la sinistralitat, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han posat en marxa diverses mesures, com la col·locació de tres radars remolc –dos a l’A-2 a Cervera i Vilagrassa, i a la C-12 a Balaguer– i un increment d’un 30% dels controls d’excés de velocitat i de la vigilància. Respecte als radars remolc, disposen de sistemes contra actes vandàlics, funcionen amb bateries i enllacen telemàticament amb Trànsit. Estaran col·locats durant tot el mes d’agost.
"És una xifra inassumible i cal actuar"
Damià Larriba, Cap de Trànsit a Ponent
Deu morts en un mes són molts?
És una xifra inassumible, que no respon a un patró, però cal actuar prenent mesures.
Què demana als conductors?
Cal extremar la precaució i l’atenció al volant, no utilitzar el mòbil i, si és necessari, parar a descansar.
Imputat per causar el sinistre mortal del 20 de juliol a la C-12 a Alfés
Els Mossos han imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu un conductor que el passat 20 de juliol va causar una col·lisió frontal a la C-12 a Alfés, segons ha pogut saber aquest diari. El sinistre es va produir a les 8.46 hores, quan dos turismes van xocar frontalment. Va morir el conductor de l’altre vehicle implicat, un veí de Torrebesses de 58 anys, i hi va haver uns altres quatre ferits. La Unitat d’Investigació de Trànsit de Ponent ha determinat que l’altre conductor va envair parcialment el sentit contrari, presumiblement per una distracció, per la qual cosa l’han imputat.
Es tracta del quart imputat per accidents mortals de trànsit aquest any a Lleida. El primer investigat és el xòfer d’un turisme que el 16 de febrer va atropellar un motorista de 21 anys d’Andorra a l’N-260 a Montferrer. Els Mossos van determinar que va efectuar una maniobra sense prestar prou atenció (un canvi de sentit en un lloc no habilitat i sense comprovar que hi circulava una moto). El segon va ser el xòfer que el 6 de juny va atropellar al passeig Onze de Setembre de Lleida una dona de 34 anys, que va acabar morint una setmana després a l’hospital. La Guàrdia Urbana el va denunciar penalment, ja que la dona creuava correctament per un pas de vianants. El tercer és el veí de Balaguer de 33 anys que va ser empresonat a començaments de juliol per causar l’accident que hi va haver el 21 de maig a la C-12 a la capital de la Noguera en què va morir la seua parella, que anava de copilot. Sospiten que la va fer pujar per força. Al juliol també hi va haver un altre homicidi que no arribarà a judici. Va tenir lloc el 13 a l’A-2 a Soses per un conductor kamikaze que circulava contra direcció i va acabar xocant contra altres cotxes. L’infractor va morir, així com un altre conductor –un jove de Fraga de 27 anys– i unes altres sis persones van resultar ferides.A més, al novembre està previst que es jutgi la conductora que el 2022 va causar un accident a la C-12 a Alfés en el qual van morir tres motoristes. Fiscalia sol·licita sis anys de presó.