INFRAESTRUCTURES
Endesa reordena les línies de mitjana tensió a Balaguer
Actua a Santa Maria de les Franqueses
Endesa ha iniciat les obres per reordenar i redissenyar la xarxa elèctrica entorn del monestir de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 1984.
Les obres, amb una inversió de 300.000 euros i que es preveu que s’allarguin fins al desembre consisteixen a desplaçar quatre línies elèctriques aèries de mitjana tensió a 25 quilovolts que es troben en l’entorn de l’antic convent, segons va informar la companyia.
Així, s’estendran mitjançant una canalització subterrània dos nous circuits de 2,4 quilòmetres de longitud i cinc nous suports metàl·lics que substituiran les torres actuals.
Igualment, s’aprofitarà la intervenció paisatgística per instal·lar cablatge d’última tecnologia, amb una secció més gran que la que hi havia fins ara, per poder transportar més energia.
L’actuació permetrà no només esponjar les infraestructures existents a la zona sinó també “donar resposta a pics de consum, tant a l’estiu com a l’hivern, atendre al creixement de la població o satisfer nous subministraments futurs”.