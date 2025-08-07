Imputat un conductor per homicidi per imprudència greu pel sinistre mortal de juliol a la C-12 a Alfés
En el xoc frontal va morir un veí de Torrebesses de 58 anys i hi va haver uns altres quatre ferits
Els Mossos han imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu un conductor que el passat 20 de juliol va causar una col·lisió frontal a la C-12 a Alfés, segons ha pogut saber SEGRE. El sinistre es va produir a les 8.46 hores, quan dos turismes van xocar frontalment.
Va morir el conductor de l’altre vehicle implicat, un veí de Torrebesses de 58 anys, i hi va haver uns altres quatre ferits. La Unitat d’Investigació de Trànsit de Ponent ha determinat que l’altre conductor va envair parcialment el sentit contrari, presumiblement per una distracció, per la qual cosa l’han imputat.
Imputats quatre conductors aquest any a Lleida per causar accidents mortals
Es tracta del quart imputat per accidents mortals de trànsit aquest any a Lleida. El primer investigat és el xòfer d’un turisme que el 16 de febrer va atropellar un motorista de 21 anys d’Andorra a l’N-260 a Montferrer. Els Mossos van determinar que va efectuar una maniobra sense prestar prou atenció (un canvi de sentit en un lloc no habilitat i sense comprovar que hi circulava una moto). El segon va ser el xòfer que el 6 de juny va atropellar al passeig Onze de Setembre de Lleida una dona de 34 anys, que va acabar morint una setmana després a l’hospital. La Guàrdia Urbana el va denunciar penalment, ja que la dona creuava correctament per un pas de vianants.
El tercer és el veí de Balaguer de 33 anys que va ser empresonat a començaments de juliol per causar l’accident que hi va haver el 21 de maig a la C-12 a la capital de la Noguera en què va morir la seua parella, que anava de copilot. Sospiten que la va fer pujar per força. Al juliol també hi va haver un altre homicidi que no arribarà a judici. Va tenir lloc el 13 a l’A-2 a Soses per un conductor kamikaze que circulava contra direcció i va acabar xocant contra altres cotxes. L’infractor va morir, així com un altre conductor –un jove de Fraga de 27 anys– i unes altres sis persones van resultar ferides.A més, al novembre està previst que es jutgi la conductora que el 2022 va causar un accident a la C-12 a Alfés en el qual van morir tres motoristes. Fiscalia sol·licita sis anys de presó.