Inicien les obres de l’ascensor per millorar l’accés a l’ajuntament
L’ajuntament de Maials ha començat les obres per instal·lar un ascensor i suprimir les barreres arquitectòniques, així com millorar l’accés a la Casa de la Vila. Donarà accés a les tres plantes de l’edifici.
Al primer pis es troben els serveis socials, un dels departaments més freqüentats, i també la sala de plens. Al segon pis està ubicat l’arxiu municipal i el consistori està estudiant quin ús donar a la tercera planta, segons va explicar l’alcalde, David Masot.
El primer edil va remarcar que la intenció del consistori és anar eliminant barreres arquitectòniques als accessos de tots els edificis públics. La intervenció suposarà un cost de gairebé 84.000 euros i es preveu que estigui a punt aquest any. Va puntualitzar que un dels objectius del consistori és que les persones grans no trobin traves físiques a l’hora d’accedir als serveis municipals.
Per una altra banda, l’ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de consolidació d’un tram de la muralla del conjunt històric de la Vilaclosa que suposarà una inversió de més de 138.000 euros. Masot va indicar que confia que les obres es puguin executar l’any que ve, una vegada quedin garantides les subvencions de la Diputació per a la protecció del patrimoni.