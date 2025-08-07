Nova antena 5G per solucionar els problemes de cobertura mòbil a Torrefarrera
L'ajuntament ha cedit un espai a l’edifici consistorial i cobrarà un cànon anual de 2.160 €
Torrefarrera ha permès la instal·lació d’una nova antena 5G a la coberta del seu propi edifici municipal per informar solució als greus problemes de cobertura que patia del nucli urbà, especialment a la zona nord de la localitat. La mesura beneficiarà nombrosos veïns i empreses que fins ara patien deficiències tant en el servei de trucades com en el de dades mòbils.
La instal·lació, impulsada per l’operadora Movistar i gestionada per l’empresa American Tower España SL, ha estat possible gràcies a la cessió d’un espai a l’edifici de l’ajuntament. L’acord preveu l’ús de 3 metres de llarg per 1,85 d’ample a la planta sotateulada, així com una superfície de 2,5 per 2,5 metres al terrat per a l’antena i les seues plataformes d’accés.
Aquesta iniciativa respon a la voluntat del consistori de garantir una connectivitat adequada a tot el nucli urbà, després d’anys de queixes per part de la ciutadania i el teixit empresarial del municipi. Malgrat les gestions fetes amb diferents operadores, cap no va mostrar disposició per actuar fins que Movistar va oferir instal·lar la nova antena. No obstant, la companyia es trobava amb la negativa de propietaris privats a ubicar l’equipament als seus immobles, la qual cosa va motivar la intervenció directa de l’ajuntament.
L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, va valorar positivament l’actuació, i va llançar un missatge a la resta d’operadores. “Esperem que aquesta iniciativa municipal permeti donar connexió 5G a tot el nucli urbà. Lamentablement, només beneficiarà els clients de Movistar i les seues empreses associades.”
Per això, va sol·licitar a la resta d’operadores que “facin el mateix esforç per oferir un servei de qualitat als seus usuaris, que els estan pagant”. El contracte de concessió firmat amb American Tower estableix un cànon anual de 2.160 euros. La durada inicial de la concessió és de 10 anys, prorrogable automàticament per períodes de cinc anys fins a un màxim de 25.
Gràcies a aquesta actuació, molts dels veïns de Torrefarrera, clients de la companyia Movistar i d’altres que utilitzen les seues infraestructures podran gaudir de cobertura mòbil òptima a tot el nucli urbà, inclòs el Parc Empresarial.