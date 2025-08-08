MOBILITAT
Una avaria impedeix circular a Lleida 17 trens de Manresa, la costa i la Pobla
Un tren va danyar la catenària i va impedir que 16 més entressin o sortissin de l’estació
Una avaria va impedir que 17 trens de les línies de la costa, Manresa i la Pobla circulessin ahir per Lleida. Va passar quan una peça es va desprendre d’un comboi, va afectar la catenària i va impedir entrar o sortir de l’estació 16 trens més de rodalies i mitjana distància, així com de mercaderies. Centenars de viatgers van fer transbords per carretera.
Un accident va impedir ahir a 17 trens de les línies de la costa (R14), Manresa (RL3 i RL4) i la Pobla (RL1 i RL2) entrar o sortir de l’estació de Lleida. Va passar cap a les 11.00 hores, quan es va desprendre una peça d’un comboi en direcció a Barcelona. Es tractava del pantògraf, que connecta el vehicle amb la catenària que li subministra electricitat. Va quedar penjat del cablatge elèctric i va provocar una caiguda de la tensió que va impedir circular a 16 trens més de rodalies i mitjana distància. Això va obligar a transportar per carretera centenars de viatgers i va bloquejar també el transport ferroviari de mercaderies. Tècnics de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) van restablir el servei de forma progressiva al llarg de la tarda, i la incidència es va donar per resolta passades les 19.15. La circulació fins l’estació de Lleida es va restablir en primer lloc a les línies de Manresa i la Pobla poc abans de les 17.20 hores. Segons dades de Renfe, la incidència va afectar quatre trens de les línies RL3 i RL4, on hi va haver transbords per carretera entre la capital del Segrià i Calaf. Per la seua part, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), operadora de la línia de la Pobla, va apuntar que la incidència va afectar cinc trens, en quatre dels quals hi va haver transbord per carretera fins al baixador del polígon industrial El Segre, mentre que l’últim va poder fer el trajecte complet, tot i que amb retard.
A la línia de la costa hi va haver transbords entre la capital del Segrià i les Borges Blanques on, segons dades de l’operadora hi va haver vuit trens afectats: el que va perdre el pantògraf i set més. La circulació es va restablir al final de la joranda, passades les 19.15. A la incidència a Lleida, se’n va sumar una altra a l’R14 al seu pas per Tarragona que va obligar a evacuar uns 80 viatgers d’un tren.
Vuitanta viatgers evacuats d’un tren a Tarragona
A la incidència a l’estació de trens de Lleida se’n va afegir una altra a la línia de la costa (R14) al seu pas per les comarques de Tarragona. Agents dels Mossos d’esquadra i personal de seguretat d’Adif van evacuar al migdia uns 80 passatgers d’un tren de Rodalies que es va avariar al seu pas per la Selva del Camp (Tarragona) i els van escortar fins a l’andana més propera. L’avaria del comboi va tallar la circulació de l’R14 en el trajecte comprès entre Reus i Alcover, ja que es tractava d’un tram de via única. Protecció Civil va activar la prealerta del pla d’emergències Ferrocat per aquesta incidència, que va quedar finalment resolta cap a les 19.30 amb la retirada del vehicle avariat. Renfe, per la seua part, va contractar un autocar per transportar els viatgers evacuats.
La incidència a Lleida no va afectar la línia d’alta velocitat, ni tampoc a la d’ample convencional a Binèfar. Se suma a una altra avaria a la catenària que, dissabte passat, va obligar ahir a tallar tot el dia la circulació de la línia R14 entre Lleida i les Borges.