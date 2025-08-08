Les festes de Sant Magí arranquen amb una exposició a l’església de Sant Joan
L’Associació d’Amics de Sant Magí està ultimant els preparatius de la festa de Sant Magí de Cervera. Aquest diumenge arrancarà amb la presentació de la 35 edició dels Quaderns Barri Sant Magí a l’església de Sant Joan. Aquell mateix dia es presentarà el llibre Sonen les campanes. Història, llenguatge i tradició de Jordi Sacasas i Nil Rider i s’inaugurarà l’Exposició commemorativa del 50è aniversari de la defunció d’Agustí Duran i del 150è aniversari del naixement de Valeri Serra, comissariada per l’historiador local Ramon M. Razquin.
La vigília del dia 15 se celebrarà el pelegrinatge fins a Sant Magí de la Brufaganya des de Cervera per recollir l’aigua, una tradició que es va recuperar el 1992 i que cada any reuneix uns 200 participants. Es podrà fer a peu, corrent, amb bicicleta o amb autobús i les inscripcions es tancaran el 13 d’agost vinent. El dilluns 18 d’agost se celebrarà la tradicional arribada de l’aigua i el dia 19 es repartirà per tota la ciutat.