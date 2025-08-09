Eth Conselh exigís arturar òbres en castèth de Brastet
Asseguren qu’era Comission d’Auviatge non les a autorizat, en tractar-se d’un BCIN d’Unha. Era propietat arture es trabalhs e tramite era licéncia
Eth Conselh Generau a instat ar Ajuntament de Naut Aran a paralizar es òbres de reforma que se hèn a dia d’aué en castèth de Brastet, plaçat ena locaitat d’Unha e catalogat coma Ben Culturau d’Interès Nacionau (BCIN). Era institucion argumente que, en auer transferides es competéncies de Cultura en matèria de patrimòni, ei eth pròpri Conselh qui a d’autrejar era licéncia tà òbres o quinsevolh aute tipe d’intervencion en immòble pera sua categoria coma monument istoric.
Eth requeriment se base ena normativa que resèrve ara Comission Assessora d’Auviatge (Patrimòni) era foncion d’autorizar es intervencions en monuments istorics, segontes er article 34.1 dera Lei de Patrimòni Culturau Catalan. Aguesta comission tanben a era capacitat d’autorizar possibles cambis d’usatge en aguesti immòbles protegidi.
Era Sindica, Maria Vergés, considerèc qu’era Generalitat tanben a d’intervier en tractar-se d’un BCIN. Senhalèc que les cònste qu’es òbres que s’amien a tèrme includissen era retirada de tarcum, per çò qu’estimen que son de consideracion. Pera sua part, hònts municipaus der Ajuntament de Naut Aran an manifestat qu’er informe elaborat pera Comission d’Auviatge ei de caractèr consultiu e “non vinculant”.
Des deth consistòri senhalen que “son recomanacions, eth Conselh non a competéncies entà arturar es òbres e era licéncia ei corrècta en tractar-se d’ues reformes interiores”. Atau madeish, an auançat qu’es servicis tecnics municipaus avaloraràn enes pròplèu dies aguestes recomanacions entà valorar un possible procès de disciplina urbanistica e era paralizacion temporau des actuacions enquia que se resòlve era situacion. Es propietaris an arturat de forma volentària es òbres e tramitaràn ua naua licéncia d’òbres qu’aurà de passar per aguesta Comission Assessora d’Auviatge.
Eth castèth de Brastet, ua casa fortificada bastida en 1580 e damb elements arquitectonics dera epòca renaishentista, siguec metuda ara venda en 2022 per 2,8 milions d’èuros. Eth nau propietari der immòble a era intencion de transformar er edifici, de quate plantes e damb murs d’un mètre de groish, en un nau otèl.