EMERGÈNCIES
Rescaten quatre espeleòlegs, un de Lleida, a Benasc
La Guàrdia Civil va rescatar dimarts quatre espeleòlegs, veïns de Lleida, Barcelona i Cunit, extraviats a la Cova de l’Alba dels Banys de Turpi, al terme municipal de Benasc. L’operació de rescat va durar més de set hores. L’avís es va rebre a les 5.30 hores, en el qual es comunicava que els quatre, tres homes de 48, 50 i 59 anys i una dona de 47, no havien tornat de l’activitat, ja que s’havien extraviat i estaven exhaustos. Es va activar el GREIM i, després de localitzar els espeleòlegs a l’interior de la cova, van ser traslladats fins als seus vehicles. En total, es van fer disset rescats al Pirineu oscenc entre dimarts i dijous.