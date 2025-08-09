Tallers experimentals sobre la Roca dels Bous a Sant Llorenç
El Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB) efectua avui dissabte diversos tallers de prehistòria en el marc de les festes de Sant Llorenç de Montgai d’aquest cap de setmana. Els interessats podran experimentar en primera persona com es pintava en la prehistòria o intentar encendre un foc amb tècniques d’aquesta època. A més, hi haurà rèpliques arqueològiques de materials que s’han trobat en els últims anys en les excavacions arqueològiques que s’han portat a terme al jaciment neandertal de la Roca dels Bous.
L’equip que explicarà les troballes està integrat per Sofía Samper, directora de les excavacions a l’enclavament, professora i investigadora de la UAB; Rafael Mora, director de les excavacions a la Roca dels Bous i catedràtic del departament de prehistòria de la UAB; i Jorge Martínez Moreno, també investigador; entre altres experts i tècnics que també seran presents en la jornada.
L’equip també està format per estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de la Sapienda de Roma, de la Complutense de Madrid i de la Universitat Nacional d’Austràlia.