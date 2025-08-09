Tanca el Cubbtural d'Artesa de Segre arran de patir actes vandàlics
En dos setmanes ha estat objecte de dos intrusions nocturnes. Graven els intrusos i presenten denúncia davant dels Mossos
Artesa de Segre ha tancat l’edifici del Cubbtural després de continus actes vandàlics en aquest equipament cultural, que actua a l’estiu com a refugi climàtic. L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que en dos setmanes s’han registrat dos intrusions nocturnes que han causat destrosses.
“Les càmeres de l’edifici van gravar els autors dels fets accedint a les diferents dependències i trencant mobiliari, lavabos i portes interiors”, va dir. Va afegir que la primera vegada que es va detectar l’entrada nocturna es va advertir els joves sobre possibles conseqüències, ja que ja van ser identificats gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat del centre cultural.
“L’advertència no va causar efecte i van tornar a entrar una altra vegada, per la qual cosa hem iniciat la tramitació d’una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra”, va dir. “Hem de denunciar aquests fets i demanar responsabilitats als autors o les seues famílies, ja que són menors”, va afegir l’alcalde.
Puigpinós va lamentar que actes incívics hagin obligat a tancar l’equipament mentre es reparen els desperfectes. Així mateix, va confiar en la col·laboració de la ciutadania per evitar que torni a passar.
El mes de maig passat es van instal·lar càmeres de videovigilància al col·legi Els Planells perquè també es van succeir diverses intrusions que van causar desperfectes a les instal·lacions del centre.