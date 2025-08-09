SUCCESSOS
Vint-i-tres denúncies per una ‘rave’ a Ivars de Noguera
A l’espai natural protegit Vessants de la Noguera Ribagorçana. Amb quaranta vehicles i un centenar de persones
Els Mossos d’Esquadra van intervenir el cap de setmana passat en una rave a Ivars de Noguera. L’actuació es va saldar amb 23 denúncies, entre les quals a dos persones com a organitzadores de la festa il·legal. L’avís es va rebre a última hora de la nit de divendres quan els Mossos van rebre les primeres alertes per una gran concentració de vehicles, furgonetes i autocaravanes en una pista forestal. Quan els agents de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Balaguer van arribar al lloc, pel Camí de Boix, van trobar a peu de l’embassament uns quaranta vehicles i un centenar de persones que estaven celebrant una festa il·legal. A més, aquesta zona es troba dins de l’espai natural protegit Vessants de la Noguera Ribagorçana.
En aquell moment, els agents de Seguretat Ciutadana i de Trànsit van establir un control de sortides per evitar l’arribada de nous vehicles. Durant l’actuació, es van poder identificar dos persones que portaven al seu vehicle equips de so com a presumptes organitzadors o responsables de la festa. Agents de la Policia Administrativa dels Mossos els van aixecar dos actes per iniciar el procediment sancionador, que seran traslladades al Servei Territorial de Jocs i Espectacles de Lleida.
Per la seua banda, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van aixecar 21 actes a vehicles aparcats en mig de zona forestal, fora dels camins o zones habilitades, per incompliment de la llei que regula l’accés motoritzat al medi natural. A finals de maig, unes 400 persones es van congregar en una pista forestal de Llardecans per participar en una festa il·legal. Era la segona rave en pocs mesos en aquest municipi del Segrià, ja que n’hi va haver una altra al març amb més d’un centenar de persones.