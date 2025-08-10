L’Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça rep dos lots amb pergamins medievals
L’historiador Joan Ramon Piqué i Casa Coll de Taüll donen les seues col·leccions
L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça ha rebut la donació de dos col·leccions privades de documents que inclouen diversos pergamins medievals i lligalls sobre transaccions econòmiques de diversos tipus efectuades al seu territori.
Les dos col·leccions, una de l’historiador de Vilaller Joan Ramon Piqué Badia i una altra de la Casa Call de Tüll, van ser portades al departament de Cultura de la Generalitat, que les va acceptar com a “donació de béns mobles” i va decidir donar-los com a destinació l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.
El llegat de Piqué, que manté una estreta relació amb l’arxiu, inclou una desena de pergamins datats entre l’any 1389 i mitjans del segle XVI, va explicar Manel Rivas, responsable de l’arxiu. A aquests documents se’ls afegeixen quinze més en paper redactats a partir de mitjans del segle XVI i que ressenyen plets, compravendes de terra, capítols matrimonials i constitucions de censals, el precursor de les actuals hipoteques fins a la institucionalització amb les desamortitzacions del segle XIX. “Són documents que els veïns van anar entregant a Piqué i que aquest va anar conservant i estudiant”, assenyala Rivas.
L’altre llegat, el de la Casa Coll, és un petit fons documental integrat bàsicament per documents de caràcter patrimonial com escriptures o contractes.
“Els avantpassats de la casa van ser moliners, i conservaven el fons documental del molí de Taüll, la societat del qual va adquirir la família”, anota el responsable de l’arxiu.
L’arxiu, inaugurat el desembre del 2023, ha rebut diverses donacions de fons documentals i en té algunes més en tràmit.
Les donacions de béns culturals rebaixen la quota de l’IRPF
La donació de béns mobles de caràcter cultural “en favor de l’Estat, i altres Ens Públics”, permet aplicar-se rebaixes en la quota de l’IRPF de l’exercici en el qual té lloc l’entrega de l’objecte. Concretament, l’Agència tributària permet descomptar-se de la quantitat a pagar o augmentar la que surt a tornar en un 80% dels primers 150 euros i en un 35% de la xifra que superi aquesta quantitat. Aquest tractament, similar al de les aportacions per a mecenatge, suposa una rebaixa de 457,5 euros pels primers mil del valor de la donació i 350 per cada tram de miler dels següents.