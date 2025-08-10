Un llamp desencadena un incendi a la muntanya de Tor
El foc crema 6.000 m2 al barranc de Boixedó, al sud de la mola pallaresa || Els Bombers continuaven treballant ahir a la nit
Un llamp va provocar un incendi en una zona forestal de difícil accés a Alins dissabte a la tarda. El sinistre es va produir en un espai d’alta muntanya situat per sobre del barranc del Boixedó, a pocs quilòmetres d’Andorra, i la vall del qual condueix al curs del riu Tor pel seu marge esquerre. El paratge forma part de la muntanya de Tor, a la zona sud-oest del qual es localitza.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís del començament del sinistre a les 19.03 hores i els Bombers de la Generalitat treballaven amb set dotacions terrestres i cinc mitjans aeris. No obstant, les dos avionetes i els tres helicòpters van haver de retirar-se del dispositiu quan va caure la nit. Al tancament d’aquesta edició, els Bombers van donar per estabilitzat l’incendi, que havia calcinat 6.000 m2, en el perímetre dels quals continuaven treballant efectius terrestres de forma manual.