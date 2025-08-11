Rosa Maria Perelló Escoda: «Si no supera una qüestió de confiança, Pijuan ja ha acabat»
Junts està a l’oposició amb 8 edils, el partit amb més representants i demana a l’alcaldessa que se sotmeti a una qüestió de confiança després de quedar-se en minoria per la sortida de la CUP del govern municipal
Rosa Maria Perelló és portaveu de Junts per Tàrrega
Com valora l’actual govern en minoria?
És una situació que no s’havia donat mai a Tàrrega. És molt complicat poder governar amb 6 regidors quan a l’oposició som 11. Si el diàleg i la voluntat d’arribar a consensos destaqués en aquest govern, podria ser possible, però en sis anys s’ha demostrat que no és així.
Hi haurà moció de censura?
L’alcaldessa, Alba Pijuan, ha de venir al ple amb un pressupost, no amb un nou cartipàs, i sotmetre’s a una qüestió de confiança. Si el ple li dona legitimitat, podrà continuar amb acords puntuals, però si no, ja ha acabat.
Què pensa de la sortida de la CUP del govern?
Les desavinences entre els partits de govern eren evidents. També era inesperat que la CUP deixés el govern. Per a mi ha estat una actitud valenta malgrat que una mica precipitada, perquè el principal punt de desacord va ser retirat del ple. Un ha de ser conscient que té la majoria amb el suport de tots i, en aquest sentit, la CUP no ha enganyat ningú. En el nostre cas vam dir que votaríem la proposta més beneficiosa per a la ciutat i efectivament l’estudi és incomplet.
Junts s’ha mostrat crític amb la municipalització de l’aigua.
Hem estat crítics amb la indecisió d’aquest govern perquè l’empresa redactora es va contractar el 2021, ara fa quatre anys. A la comissió de l’aigua celebrada el dia 14 de juliol vam veure clarament que l’empresa adjudicatària de l’informe ha estat al servei d’una part del govern mentre que les peticions de l’altra, que és la que tenia realment les competències de l’aigua, no van ser ateses. Si aquest govern realment volia municipalitzar l’aigua, podia haver sol·licitat ajuts als fons Next Generation en aquest sentit, i no ho va fer.
Com valora els dos primers anys d’aquest mandat?
Falta projecte de ciutat comuna, cada àrea ha anat fent pel seu compte.
Quins projectes falten?
Recentment, el president Illa va parlar de les dos variants previstes a Catalunya fins al 2030 i Tàrrega no n’és cap. Caldria apostar fermament per la més econòmica malgrat que sigui provisional. També és urgent urbanitzar els polígons industrials perquè si no, el futur port sec d’Anglesola i Vilagrassa ens passarà la mà per la cara. L’estació de busos és incompleta, allà hi hauria d’haver les dependències de la Policia Local i l’oficina de turisme, i així seria possible ampliar l’escola Alba, una llarga reivindicació. A més, falta un pàrquing en aquesta zona, que podria instal·lar-se als terrenys en els quals es va anunciar la construcció d’un centre de refugiats. Finalment, Tàrrega hauria de ser la seu d’una nova escola de policia perquè penso que el Govern apostarà per traslladar a Tàrrega la presó de Lleida perquè allà no té terrenys.
Es tornarà a presentar?
Penso que la meua etapa ja està acabada. He fet un camí llarg i intens amb moltes responsabilitats que he tingut la sort, i la desgràcia, d’assumir, vivint la ciutat des de primera fila, i això és gratificant malgrat el treball i la responsabilitat que suposa. Prendre decisions que no agraden a tothom forma part d’aquest treball de servei públic. Malgrat no haver estat fàcil, crec que vam poder treure Tàrrega d’una situació caòtica amb un endeutament brutal. Ara es podria començar a fer projecte i retornar l’esforç que va fer la ciutadania.