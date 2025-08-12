Ataca un cotxe patrulla i fereix sis mossos al ser detingut a les Borges Blanques
És un home de 28 anys amb múltiples antecedents
Sis agents dels Mossos d’Esquadra van resultar ferits lleus diumenge a la tarda en la detenció d’un individu que havia causat destrosses en un vehicle policial. És un home de 28 anys amb múltiples antecedents. L’arrest es va portar a terme a les 18.25 hores de diumenge en un dispositiu conjunt amb la Policia Local de les Borges.
Dissabte a la nit, l’home, al veure una patrulla dels Mossos d’Esquadra i pensant que l’anaven a detenir al tenir ordres d’arrest en vigor, va començar a clavar cops al capó i va trencar una de les finestretes, amb els agents dins del vehicle, i va fugir del lloc. Diumenge a la tarda es va muntar un dispositiu per detenir- lo al tractar-se d’un home amb un historial violent.
Va ser localitzat en un pis del carrer Raval del Carme, on s’havia amagat. A l’accedir-hi, l’individu va començar a llançar tota mena d’objectes contra els agents. També s’hi va encarar a cops de puny. Finalment va poder ser reduït i detingut pels delictes de danys, atemptat a agents de l’autoritat i lesions.