Descobreix la ruta circular de les fonts de Peramola: un recorregut històril i natural per a tothom
El municipi ha recuperat aquesta ruta emblemàtica de 2 quilòmetres que recorre el pont romànic i el torrent de Peramola, amb cartells informatius sobre la història local
Peramola ha reobert el popular Camí de les Fonts, una ruta circular de dos quilòmetres que transcorre pel pont romànic de la vila i ressegueix el torrent de Peramola enmig del bosc. Aquesta recuperació, finalitzada a principis de 2025, representa la restauració d'un dels itineraris més emblemàtics del municipi, especialment adreçat a visitants que volen gaudir de l'entorn natural sense necessitat de recórrer grans distàncies. El recorregut compta amb nombrosos plafons informatius que detallen moments històrics rellevants de Peramola.
Es tracta d'un itinerari circular de 1,6 quilòmetres de longitud que combina el pas pels carrers del nucli urbà i alguns trams de camí de terra, tots ells amples, còmodes i correctament senyalitzats. La ruta comença al safareig situat a l'entrada del poble, just al costat de la font de la Segla, des d'on cal caminar per la carretera de Cortiuda fins trobar una desviació a l'esquerra que permet accedir a un sender ben condicionat.
Com arribar al Camí de les Fonts
Per accedir-hi, cal desviar-se de la carretera C-14 (Oliana - Coll de Nargó) i prendre la LV-5118 en direcció a Peramola. Aquest desviament es troba just al costat d'un pont que travessa el riu Segre, a 3 quilòmetres al nord d'Oliana i 800 metres al sud de la presa del pantà d'Oliana. Després de 4,2 quilòmetres per la carretera LV-5118, cal girar a la dreta seguint les indicacions cap a Peramola. Un cop deixat enrere el veïnat del Roser, s'entra al nucli urbà pel carrer Frederic Ribó fins arribar a la plaça Josep Roca, on hi ha diversos espais habilitats per estacionar vehicles.
Un recorregut per les fonts històriques
Un dels punts destacats del recorregut és l'Espai Miquel Martí i Pol, dedicat al poeta que realitzava estades al municipi. Aquest indret compta amb una gran pedra on hi ha gravat un poema, obra de l'escultor Toni Comella. A prop s'hi troben la vella sínia que servia per pujar l'aigua al dipòsit del poble, la font del Crist i la font del Poble, d'on es recull l'aigua per abastir Peramola.
Continuant l'itinerari, cal travessar el pont que creua el torrent sota la carretera de Cortiuda per dirigir-se cap a la font del Caner. El camí segueix pel marge dret del torrent, protegit per una barana de fusta i amb vestigis d'antigues canalitzacions de reg. Després de baixar per unes escales que travessen una petita gorga, s'arriba a la font del Mig, on durant les dècades de 1920 i 1930 hi havia una indústria manteguera que aprofitava la força hidràulica del torrent.
L'última font del recorregut és la font de la Vila. Per completar la ruta circular, només cal creuar novament el torrent de Peramola pel pont romànic, recentment reconstruït, i enfilar la pujada que porta de nou a la font de la Segla. Alternativament, a l'alçada del poliesportiu, es pot desviar per visitar l'antic molí -actualment en estat ruïnós-, la plaça de l'Església amb la font de la Plaça i, finalment, la font del Gat, situada abans d'arribar al safareig on s'inicia el Camí de les Fonts.