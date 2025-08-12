SEGRE
Els allotjaments turístics de Lleida, a prop del ple aquest pont festiu

La mitjana d'ocupació serà superior al 85% durant els tres dies de festa, sobretot al Pirineu

Barques de ràfting carregades de clients baixant pel riu Noguera Pallaresa.

Els allotjaments de les zones turístiques de la demarcació de Lleida esperen fregar la plena ocupació durant el pont de tres dies del 15 d'agost. Les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida apunten que la mitjana d'ocupació serà superior al 85% entre el Pirineu i les Terres de Lleida. 

Per sectors, els hotels del Pirineu preveuen una ocupació d'entre el 95% i el 100%, mentre que a les Terres de Lleida s'esperen registres inferiors. Pel que fa als bungalous i a les places d'acampada dels càmpings, fregaran la plena ocupació al conjunt de la demarcació. Així mateix, les cases de turisme rural preveuen comptar amb un nivell de reserves superior al 90%.

