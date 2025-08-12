Jornada laboral de 35 hores per a la plantilla del consell comarcal
Els treballadors del consell comarcal de l’Alt Urgell han vist reduïda la jornada laboral de 37 hores i mitja a 35 hores setmanals. L’acord, aprovat a l’últim ple comarcal, arriba després que la corporació compleixi el percentatge del 8 per cent de temporalitat del personal.
La presidenta de l’ens, Josefina Lladós, va explicar que “amb els últims processos d’estabilització de la plantilla que hem realitzat estem per sota del percentatge mínim exigit”. “Teníem un antecedent abans de l’any 2012, quan la jornada laboral ja era de 35 hores setmanals i va funcionar bé”, va afegir.
En les negociacions amb el comitè de treballadors destaca la millora de la conciliació laboral i familiar “amb el compromís clar de mantenir el ritme de treball actual i l’atenció al ciutadà”, va indicar Lladós.
La modificació va ser aprovada amb els vots favorables de Compromís i la CUP, que es van sumar als de l’equip de govern (Junts), i van destacar que és un avanç tenint en compte que el sou no es veurà reduït. El grup d’ERC, per la seua part, es va abstenir, al considerar que el canvi s’hauria d’aplicar de forma més gradual, tenint en compte que molts empleats del sector privat continuen treballant 40 hores setmanals.