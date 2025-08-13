Cent participants en la Caminada de Nit
El Poal va celebrar divendres passat la divuitena Caminada de Nit, un tradicional recorregut nocturn a peu organitzat per l’ajuntament que va reunir més d’un centenar de persones. Va portar els participants fins a la Masia l’Estrella, on van poder disfrutar d’una vetllada especial.
Durant la caminada, el públic va assistir al monòleg Les 7 pomes interpretat per Ferran Aixalà, que va oferir un espectacle amè i ple d’humor. A més, els assistents van tenir l’oportunitat de sopar per 5 euros, amb un menú que incloïa un entrepà de pernil o formatge acompanyat de beguda.