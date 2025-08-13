TRÀNSIT
Detingut un camioner de Lleida per un avançament temerari
Un camioner de Lleida, de 62 anys, va ser detingut el passat 6 d’agost per fer un avançament temerari a la carretera A-138, al terme oscenc del Grado. Els fets van tenir lloc l’1 d’agost, quan el xòfer d’un vehicle articulat va fer un avançament pel carril esquerre de forma antireglamentària a un altre camió, en un tram de visibilitat reduïda. Mentre feia aquesta maniobra, circulant pel carril esquerre en sentit contrari, s’aproximava un altre vehicle, obligant el seu conductor a frenar de forma brusca i esquivar-lo a la vora dreta de la calçada per evitar la col·lisió frontal entre ambdós.
Imatges gravades
El conductor perjudicat va posar els fets en coneixement del Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca i va aportar imatges gravades des del seu vehicle. Els agents van poder identificar el suposat autor dels fets, que va ser detingut per un delicte contra la seguretat viària. Les diligències es van entregar al Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Barbastre.