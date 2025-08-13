Gran festa amb la Nit Jove, un piromusical i jocs familiars
Golmés va culminar diumenge la celebració de la festa major, que va incloure actes com la gran Nit Jove de dissabte al Circuit de Cros, amb concerts de Doctor Prats, La Prole Band i DJ Trapella. La festa va incloure diumenge un espectacular piromusical exclusiu per al municipi. Hi va haver activitats per als més petits, concerts i sessions de ball al pavelló.
Així mateix, les celebracions d’estiu al Pla d’Urgell continuaran el cap de setmana vinent amb les festes als municipis de Torregrossa, Linyola i Barbens.