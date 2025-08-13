Un hotel 'pet friendly' del Pirineu de Lleida denuncia pressions d’Airbnb
Conflicte per la reserva d’una clienta que pretenia deixar el seu gos sol a l’habitació tot el dia
L’Hotel Font del Genil, a Arsèguel, al Pirineu de Lleida, ha denunciat pressions de la plataforma Airbnb perquè reemborsés el 100% de la reserva d’una clienta que pretenia deixar el seu gos sol a l’habitació tot el dia. L’allotjament, pet friendly, ho va rebutjar: les seues normes estableixen de manera expressa la prohibició de deixar animals sols. La dona tenia la reserva per a aquesta mateixa setmana, va declinar fer-ne ús i l’hotel li va aplicar una penalització del 50% per l’anul·lació, feta dins dels 30 dies previs a l’arribada.
Davant el criteri de l’establiment, la plataforma considera que, al no constar aquesta prohibició en la publicitat de l’hotel, la clienta ha de percebre l’import íntegre de la reserva i adverteix l’allotjament que pot ser penalitzat. El responsable de l’hotel, Guillem Campreciós, va lamentar “coaccions” de la plataforma i va assegurar que “Airbnb afavoreix sempre el client perquè pugui saltar-se les normes”. Va afegir que “no podem permetre que una multinacional invalidi, de facto, les nostres condicions i acceptem pràctiques que comprometen el benestar animal”, informa C. Sans.