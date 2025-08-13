Mor el conductor d’un turisme en sortir de la via i xocar contra un arbre a Sanaüja
L'accident s'ha produït al migdia a la C-1412a
El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres en una sortida de via a la C-1412a. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït per causes que s'investiguen a l'altura del punt quilomètric 15, quan el turisme que conduïa la víctima ha sortit de la calçada i ha xocat contra un arbre. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 12.19 hores.
Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d’excarceració, i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).