Desmantellades dos plantacions de marihuana d’un grup criminal a Golmés i Bellpuig
Els Mossos van detectar una de les naus durant un patrullatge de prevenció de robatoris i han detingut dos homes
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres dos homes relacionats amb dos plantacions de marihuana amb unes 2.000 plantes a Golmés i Bellpuig. Estan acusats de presumptes delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.
Els fets es remunten a principis d’estiu, quan una patrulla no logotipada que realitzava patrullatge preventiu en el polígon de Golmés va detectar un vehicle sospitós que circulava a baixa velocitat. Els agents van veure com s’aturava davant una nau sense aparent activitat, hi entrava vigilant l’entorn, i al cap de pocs minuts tornava a sortir marxant del lloc. Per les característiques de la nau, i els moviments de la persona, els mossos van sospitar que acabaven de descobrir una possible plantació indoor de marihuana. Van iniciar un seguiment i es van coordinar amb les patrulles per aturar el vehicle lluny del polígon. Un estona més tard una patrulla l’aturava i es confirmaven les sospites inicials, el conductor tenia antecedents per fets similars, al vehicle transportava eines relacionades amb el cultiu i desprenia una forta olor a marihuana.
A partir d’aquí, els agents d'investigació van trobar que el llogater de la nau era una persona també amb antecedents de delictes contra la salut pública i que també tenia llogada una nau industrial a Bellpuig. Els investigadors van constatar que les dues naus no tenien activitat empresarial, a la nit s’escoltava clarament l’activitat de màquines d’aire condicionat, i portes i finestres reforçades i bloquejades A més les empreses subministradores d’electricitat van confirmar un alt consum i l’existència de connexions fraudulentes molt elaborades i realitzades per algú amb habilitats tècniques. Tots aquests detalls indicaven que es trobaven davant l’acció d’un grup criminal, amb la coordinació de diferents persones que donaven suport i logística per muntar tota la infraestructura.
L'entrada policial a les dos naus es va realitzar, de forma simultània, a primera del matí. En ambdós llocs es va trobar i detenir una persona, vigilants i jardiners de les explotacions. En la nau de Golmés 1.081 plantes de marihuana carregades de cabdells estaven ja a punt de recol·lecció i en la de Bellpuig 925 plantes es trobaven en la fase inicial de floració.
Amb tota la infraestructura típica d’aquestes explotacions es trobaven ampliant i millorant amb el canvi de les llums de sodi per llums tipus led de molt menor consum elèctric. També van localitzar un sistema de vigilància amb càmeres i routers per un control remot de les naus per part dels responsables principals.
La investigació continua oberta en relació amb el llogater i altres persones relacionades amb l’activitat que s’hi desenvolupava.