Habiliten la Sala de la Llar com a refugi climàtic
L’ajuntament de Castelldans ha condicionat la Sala de la Llar per convertir-la en un refugi climàtic on els veïns puguin arrecerar-se durant les tardes d’intensa calor com les que s’estan registrant durant les onades de calor de l’estiu.
La intervenció ha inclòs l’aïllament exterior de l’equipament, la renovació de la teulada i millores a l’entrada. Així mateix, ha suposat una inversió de més de 110.000 euros que ha sufragat la conselleria d’Agricultura, segons va explicar l’alcalde, Conrad Llovera. La setmana passada, l’ajuntament va mostrar les noves instal·lacions als veïns, que van poder recórrer l’equipament.
D’altra banda, l’ajuntament espera els últims retocs per poder obrir la Sala de les Arcades, que ja està finalitzada i on tan sols queda instal·lar la nova il·luminació.