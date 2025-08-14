MEDI
Pancartes en contra de la planta de biogàs projectada a Anglesola
Els veïns d’Anglesola han començat a fer visible el seu malestar per la planta de biogàs que es projecta al municipi. En alguns balcons han col·locat pancartes en les quals es pot llegir: “No a la planta de biogàs d’Anglesola.”
Els veïns, que prefereixen mantenir-se en l’anonimat, temen que generi molèsties. “Tindrem una olor de purins que no es podrà aguantar i molt soroll de camions.” D’altres es pregunten per què no la instal·len al mig d’un descampat: “Per què han de posar-la tan a prop de la població?”
A Vilagrassa està prevista la instal·lació d’una altra planta de biogàs a sis quilòmetres del nucli urbà d’aquest municipi i d’Anglesola. “Estarem envoltats de pudors i no veurem cap lloc de treball”, lamenten.
L’empresa promotora assegura que la seua activitat no és contaminant i que crearà ocupació.
L’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, i l’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, estan estudiant ambdós projectes. El segon va explicar que preveu presentar en el pròxim ple una moció en aquest sentit.
D’altra banda, nou plataformes i entitats de Ponent convocaran una mobilització contra els macroprojectes i en defensa de la vida rural.