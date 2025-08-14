INCIVISME
Tanquen piscines a Almacelles i Tàrrega al trobar excrements a l’aigua
Sis tancaments a Lleida aquest estiu per casos similars, atribuïts a un repte viral
Tàrrega i Almacelles han hagut de tancar dos de les piscines municipals al detectar excrements humans a l’aigua. Les comarques de Lleida sumen així sis tancaments de piscines en el que va d’estiu per successos similars, que els ajuntaments afectats atribueixen a un repte viral difós a través de les xarxes socials. Això preocupa els consistoris i els usuaris d’aquests equipaments.
A Tàrrega, l’ajuntament va comunicar ahir al migdia el tancament preventiu “per motius de salut pública” de la piscina gran del recinte municipal. El personal va procedir segons els protocols establerts, que consisteixen a evacuar immediatament els banyistes, retirar els excrements i analitzar la qualitat de l’aigua. Van aplicar un tractament de cloració de xoc, van desinfectar els filtres i van dur a terme un control rigorós de clor i pH abans d’autoritzar de nou el bany. El consistori va oferir accés gratuït a les piscines d’Altet i Claravalls durant el tancament parcial de les seues instal·lacions per als abonats.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, ho va qualificar d’un acte “lamentable” que pot comprometre la salut pública de les persones i que perjudica tothom en plena onada de calor. El consistori espera reobrir avui al matí la piscina clausurada si les analítiques són favorables.
A Almacelles, van trobar excrements dimarts a la tarda a la piscina mitjana del complex municipal. No és la primera vegada que això succeeix al poble. El passat 7 d’agost, les tres piscines van ser clausurades per la mateixa causa. L’alcaldessa, Vanesa Olivart, va condemnar aquests comportaments incívics i va recordar que han interposat denúncies davant dels Mossos i la policia local. “Però demanem la col·laboració ciutadana, encara que sigui de forma anònima, per identificar l’autor o autors”, va assenyalar Olivart, que també va advertir del cost que suposa aquests actes, que obliguen a buidar parcialment les piscines, aplicar tractaments químics especials i realitzar anàlisis abans de poder reobrir.
A més de Tàrrega i Almacelles –dos vegades–, també s’han detectat excrements aquest estiu a les piscines d’Alcarràs, Bellver de Cerdanya i Corbins. Els ajuntaments coincideixen a assenyalar el risc per a la salut pública, ja que la contaminació fecal de l’aigua pot transmetre infeccions, especialment en nens i persones amb defenses baixes.