Un poble de Lleida homenatjarà ara els veïns que es van quedar sense noces d’or per la pandèmia
Rosselló recupera l’acte per a 12 parelles després de 4 anys en què va quedar suspès
L’ajuntament de Rosselló homenatjarà aquest mes una dotzena de parelles que no van poder celebrar les noces d’or al poble, ja que es van quedar sense aquest reconeixement municipal a causa de la pandèmia de la covid. Es van casar entre 1968 i 1974 i van complir el 50 aniversari de casats en els anys de confinaments i suspensió de tota mena d’actes públics per evitar contagis.
L’anterior consistori va suspendre aquesta celebració, entre moltes altres mesures, i després de les eleccions del 2023, el nou equip de govern ha decidit recuperar-la, segons va explicar l’alcalde, Joan Andreu Urbano. Precisament, dilluns passat, el primer edil i la regidora Silvia Olmo van convocar les parelles afectades en una reunió al consistori. Finalment, es va elegir el diumenge 31 d’aquest mes per a la cerimònia que no es va poder fer en el seu moment.
Obsequis
Urbano va indicar que una de les coses que l’ajuntament tenia pendent era recuperar la celebració de les noces d’or. Es farà en el marc de la festa major que el municipi celebra aquest mes. Tindrà lloc després de la missa de diumenge, amb un acte en el qual es reunirà tots els homenatjats. Se’ls entregarà una placa commemorativa i se’ls convidarà al dinar de festa major, segons va explicar el primer edil.
“Era de justícia recuperar aquest homenatge, ja que s’ha vingut fent des de fa anys i no es podia deixar passar que quedessin algunes parelles del poble sense el seu merescut reconeixement”, va dir l’alcalde. En la reunió de dilluns tots els assistents van expressar la seua satisfacció i hauran d’inscriure’s a l’ajuntament per poder estar inclosos en la celebració.
Noves queixes per rebre brossa d’altres pobles
L’alcalde de Rosselló va indicar que a l’estiu s’agreuja la problemàtica del “turisme d’escombraries”: l’abocament d’escombraries als contenidors per part de veïns de pobles pròxims on s’aplica la recollida porta a porta. El consistori imposa multes, “però és difícil, ja que no deixen papers que els identifiquin”.