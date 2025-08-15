El consell de la Segarra impulsa una bandera oficial per a la comarca
La Segarra tindrà la seua primera bandera oficial. En l’últim ple, celebrat el passat 30 de juliol, el consell va aprovar per unanimitat la creació de la nova ensenya de la comarca. Segons el president de l’ens comarcal, Ramon Augé, “és necessari per reforçar el sentiment d’identitat i pertinença i farà visible la comarca als actes públics”.
De fet, la Segarra era de les poques comarques que no tenien cap bandera. Durant la sessió també es va aprovar la creació de la Comissió Especial pel Dia de la Comarca, amb representació de tots els partits al govern del consell. Serà l’encarregada de proposar els actes i decidir les persones que s’homenatjaran per la seua trajectòria professional i pel seu treball en favor de la Segarra.
Aquest any la jornada estarà centrada en la gastronomia i l’alimentació, ja que formarà part de la campanya Per sucar-hi pa, impulsada des del consell dins dels actes de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia.
També es va aprovar la moció “Català per a tothom, a cada municipi,” per la universalització de l’accés a la llengua catalana. Amb aquesta adhesió, la institució es compromet a impulsar accions per garantir l’accés a l’aprenentatge i a l’ús del català a la comarca.