Criatures mitològiques o un elefant gegant: el taller La Gàrgola porta vint anys donant forma real a tot l’imaginable
L’artista Xavi Badia hi ha creat tota mena d’obres plàstiques al llarg de dos dècades
Un cavall alat, criatures mitològiques com els grius o un elefant gegant. Tot el que es pugui imaginar pren forma al taller La Gàrgola. L’artista Xavi Badia, de Cervera, el va obrir fa vint anys i hi ha creat éssers fantàstics del bestiari festiu, titelles, màscares, peces d’attrezzo i d’escenografia, entre altres obres plàstiques. També s’ha dedicat a la pintura mural, la caracterització i el maquillatge o la pintura corporal.
De petit li encantava anar al taller de fusteria del seu avi. “Allò era màgic, encara que tan sols em deixava recollir els claus de terra”, recorda. El seu avi també havia participat en la Passió de Cervera durant 30 anys, on maquillava els actors. “Vaig veure que tot això m’atreia i vaig prendre aquest camí”, explica.
Així, Badia es va formar en belles arts, caracterització i efectes especials, i va treballar per a diferents companyies de teatre, per a Warner Bros o PortAventura, fins que el 2005 va decidir obrir el seu taller a Cervera. Es defineix com un constructor plàstic: “Treballo amb materials clàssics com la fusta, el fang o el guix, i amb reproduccions 3D amb porex, resines o silicones” i assegura que la millor formació és el procés d’assaig i error.
Va ser l’encarregat de dissenyar les dos últimes màscares del Mascle Cabró de l’Aquelarre de Cervera i durant molts anys va maquillar més de 100 persones que sortien a la rua i l’espectacle. Al llarg de la seua carrera ha construït 14 bèsties de foc com la Tarasca de Cervera, el Bou de Sabadell, els quatre Dragonets d’Agramunt, la Figa Foc d’Alguaire o el Gall Fer de les Valls d’Àneu, entre d’altres. També ha dissenyat més de 26 capgrossos com el de Manuel de Pedrolo i altres cuques i gegantons.
El 2020 va traslladar el seu taller a Santa Coloma de Queralt, la qual cosa li ha permès crear figures de més envergadura. Un dels seus últims treballs ha estat una rèplica de la Víbria Llacunalba de Canyelles per alleugerir pes i que la pogués portar qualsevol membre de la colla. L’original pesava 90 quilos i la nova figura només 40. “Això facilita que les dones entrin a les colles de bestiari i que les colles creixin i es diversifiquin”, afirma. Per fer la rèplica, la va escanejar en 3D, va fer la construcció de porex i després la va passar a fibra de vidre. “És un procés que no s’havia fet amb figures tan grans com aquesta, que mesura 3,80 metres de llarg.” Quan la gent veu les peces acabades per primera vegada, “veus reaccions molt humanes i t’adones que el que fas pot despertar emocions”, reconeix.
En un futur, vol continuar indagant en les noves tecnologies de l’àmbit de la construcció, “m’agrada molt descobrir nous terrenys”.
Una altra de les seues facetes més singulars ha estat la de les pintures corporals. A través de la pintura i els colors plasma l’ànima i l’essència de les persones en la seua pròpia pell. “Quan pintes una persona et transmet el que sent i això un quadre no ho fa.”
Celebració d’aniversari
Per celebrar el 20 aniversari del taller, avui inaugurarà l’exposició Corpos de pintures corporals al Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt, una mostra que ja va exposar el 2014 a Cervera. D’altra banda, el 10 d’octubre farà una festa en la qual espera reunir tot el bestiari i elements festius que ha creat.