Divulgar el patrimoni cultural als 96 anys
L’historiador Armand Forcat va ser el guia d’un recorregut nocturn pels campanars. Va reunir més de 250 persones
Més de 250 persones van descobrir dimarts passat a la nit els 13 campanars de Cervera a la llum de la lluna plena. L’intèrpret del patrimoni local Armand Forcat va ser l’encarregat d’oferir un recorregut des de la plaça de la Universitat fins a la plaça Major. Als seus 96 anys encara continua oferint algunes visites guiades a la capital de la Segarra amb una memòria admirable i és tot un clàssic de les nocturnes.
La visita, organitzada per Turisme de Cervera, s’emmarca dins dels actes de Sant Magí i de la celebració dels 600 anys de les campanes Seny Major i Carranca. A l’inici del recorregut molts intentaven desxifrar quins eren els 13 campanars de la localitat i no els sortien els números. Forcat va saber mantenir l’expectativa fins al final del trajecte amb la seua simpatia i sentit de l’humor.
Durant la visita va repassar algunes de les vicissituds que aquests elements patrimonials han viscut durant les guerres i va posar de manifest que les campanes han format part de la banda sonora dels veïns de Cervera des de fa segles.
Finalment, va repassar un per un tots els campanars: els dos de la Universitat, el de l’església de Sant Antoni, el de l’església de la Mare de Déu del Carme, dos campanars de l’església de Sant Agustí, el de l’església de Sant Ignasi, el de l’església de Sant Joan Degollat, el de l’església dels Dolors, el de l’església de Santa Maria, el de l’església de Sant Pere el Gros, el del convent de Sant Francesc i el de l’església de Sant Magí.
Al finalitzar el recorregut, els Campaners de Cervera van posar a prova el públic, que havia d’identificar quines campanes estaven sonant en aquell moment. L’acte va acabar amb un petit refrigeri. La de dimarts va ser l’única visita guiada nocturna d’aquest estiu. Durant la setmana de la Isagoge també se’n programarà una altra.
Homenatge a Forcat
Val a recordar que, el mes de novembre passat, Forcat va rebre la Medalla de la Ciutat en un emotiu acte celebrat al saló de plens de la Paeria. Alguns van pensar que, després del reconeixement, es retiraria, però de moment encara segueix al peu del canó.
Al llarg de la seua trajectòria ha treballat per divulgar i posar de relleu el patrimoni local amb les seues visites guiades, articles o amb la publicació del llibre 159 preguntes, cent cinquanta-nou respostes.