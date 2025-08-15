SEGRE

Èxit de la novena edició del Flea Market amb 33 paradistes

La celebració del Flea Market a Sanaüja. - IMMA SALMERÓN

La celebració del Flea Market a Sanaüja. - IMMA SALMERÓN

Carmina Marsiñach
Publicat per
CARMINA MARSIÑACH
SEGARRA

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Sanaüja va celebrar el cap de setmana passat la novena edició del Flea Market, una fira que combina productes de segona mà, artesania i proximitat. El nucli històric va reunir 33 parades amb productes tèxtils, objectes de decoració, joguets, llibres de segona mà i aliments de km 0, entre altres articles.

Com a novetat, DJ Polsedo va amenitzar el tardeig, els assistents van poder donar sang en un autobús del Banc de Sang i Teixits i es van instal·lar food trucks durant tota la jornada. També es va celebrar una rifa solidària amb obsequis d’empreses i comerços locals i un sopar popular amb concert de folk.

Segons els membres de l’organització, el Flea Market és “una alternativa a plataformes digitals com Wallapop o Vinted, amb el valor afegit del contacte personal i l’ambient de la festa” i consideren que és una aposta per la sostenibilitat, el consum responsable i conscient. L’alcaldessa, Maria Casoliva, va assenyalar que, “després dels incendis que han colpejat la comarca, actes com el Flea ajuden a mirar cap endavant, són una mostra de resiliència i orgull de poble”.

La fira va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament de Sanaüja, l’empresa Forminsa, el bar la Volta o la Farmàcia Rosa Cinca.

El més llegit

tracking