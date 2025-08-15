Èxit de la novena edició del Flea Market amb 33 paradistes
Sanaüja va celebrar el cap de setmana passat la novena edició del Flea Market, una fira que combina productes de segona mà, artesania i proximitat. El nucli històric va reunir 33 parades amb productes tèxtils, objectes de decoració, joguets, llibres de segona mà i aliments de km 0, entre altres articles.
Com a novetat, DJ Polsedo va amenitzar el tardeig, els assistents van poder donar sang en un autobús del Banc de Sang i Teixits i es van instal·lar food trucks durant tota la jornada. També es va celebrar una rifa solidària amb obsequis d’empreses i comerços locals i un sopar popular amb concert de folk.
Segons els membres de l’organització, el Flea Market és “una alternativa a plataformes digitals com Wallapop o Vinted, amb el valor afegit del contacte personal i l’ambient de la festa” i consideren que és una aposta per la sostenibilitat, el consum responsable i conscient. L’alcaldessa, Maria Casoliva, va assenyalar que, “després dels incendis que han colpejat la comarca, actes com el Flea ajuden a mirar cap endavant, són una mostra de resiliència i orgull de poble”.
La fira va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament de Sanaüja, l’empresa Forminsa, el bar la Volta o la Farmàcia Rosa Cinca.