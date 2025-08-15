Més autobusos per evitar cues de temporers a Lleida
El departament de Territori va reforçar ahir la línia de bus entre Lleida i Massalcoreig, utilitzada per molts temporers cada matí per acudir als seus llocs de treball en ple equador de la campanya agrícola. La demanda d’aquest servei s’ha intensificat aquesta última setmana, especialment entre Lleida i Aitona. Els temporers feien hores de cua cada dia per poder pujar al vehicle i la falta de places es va traduir en tensions i fins i tot forcejaments. Davant de les queixes, l’empresa Gamon, concessionària del servei, ha reforçat les expedicions de sortida a les 7.15 hores, de la línia que fa aturada també a Alcarràs, el polígon de Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs i la Granja d’Escarp